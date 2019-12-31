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Известного фаната Путина внезапно выдворили в Украину: появились подробности

вторник, 31 декабря 2019, 08:34
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Крымского блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который в 2014 году поддерживал оккупацию полуострова Россией, депортировали в Украину.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook экс-нардеп Рефат Чубаров.

Чубаров передал слова журналиста о том, что его, в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

Гайворонский должен был прибыть в Бахмут Донецкой области, а оттуда отправиться в Киев.

Сам журналист ранее заявлял, что в России ему угрожали отправкой на территорию, подконтрольную боевикам ДНР. Украинские дипломаты и адвокаты оказывали ему поддержку в том, чтобы он был депортирован на подконтрольную Украине территорию.

Гайворонский – родом из Донецка, в Ялте на момент начала российской оккупации жил несколько лет и работал пресс-секретарем пророссийской организации "Народное единство", активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение «референдума» о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский "Евразийский журнал", хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты.

Однако затем Гайворонский начал сотрудничать с севастопольским изданием "Примечания", которое считается оппозиционным за критику местной власти. Потом журналист заявил, что изменил свою позицию по поводу аннексии полуострова, выразив надежду, что "Украина все же вернет Крым". Его начали преследовать, отобрали российский паспорт, вывезли из Крыма сперва в Россию, а затем по решению суда депортировали как гражданина Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", ФСБ России задержала двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный РФ Крым в обход пунктов пропуска.

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