Больше есть не захочется: в Херсоне нашли жуткую находку в сладостях, фото

В Херсоне в одном из супермаркетов "Сильпо" мужчина купил конфеты с червями.

Об этом написал в Facebook пользователь сети Максим Диденко.

Он купил конфеты с личинками моли.

"Недавно в сильпо купила ромовую бабу.мягкая и на вид свежая Оказалась в нутри с чёрной плесенью. Больше выпечку там не беру", "Это личинки моли,если они есть в конфетах,значит будут почти во всём!Мы так крупу в АТБ с личинками купили,до сих пор не можем вывести,плодятся во всём, специи,макароны", "Раньше тоже покупал именно такие конфеты, пока не попались с такими же личинками. Больше я их не покупаю", "Там если береш мясо или рыбу ,то лучше в этот же день приготовить..А вообще там лучше не покупатьдалеко не первой свежести", "Я в Сильпо купила форель для ребенка (при этом спросила и уточнила для кого). Открыла через 2дня липкая и вонючая", - пишут в комментариях.

Напомним, что в российском городе Тольятти в детских садах и школах детей кормили гнилым мясом больных животных: такие результаты дала проверка правоохранителей и ветеринарных служб.