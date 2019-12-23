RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

02:05
Для Cybertruck Маска подготовили "убежище" на случай Апокалипсиса: впечатляющие фото
01:15
Не имеют аналогов в Солнечной системе: ученые обнаружили новый класс планет
00:11
Сеть взбудоражило видео "дикой" доставки еды в Киеве

22 декабря

23:26
Прошел две войны: в Днепре умер ветеран Донбасса, фото
22:55
На границе с Польшей произошел транспортный коллапс: названа причина
22:11
Силовикам Путина в Украине продавали гражданство коррупционеры: опубликовано расследование
21:30
Авто разорвало: под Харьковом полицейские попали в страшное ДТП, фото
21:05
В Киеве возле детской площадки обнаружили жуткую находку
20:38
Жертвы оккупантов: в очереди на пункте пропуска на Донбассе произошла трагедия
19:00
Фотошоп-2019: кто из знаменитостей облажался в этом году больше всех
18:58
Украинские войска на Донбассе понесли смертельные потери
18:37
В Николаеве женщину подстрелили возле полицейского полигона: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России детей в школах кормили падалью: подробности жуткого скандала

понедельник, 23 декабря 2019, 03:12
переглянути новину українською

В российском городе Тольятти в детских садах и школах детей кормили гнилым мясом больных животных: такие результаты дала проверка правоохранителей и ветеринарных служб.

Об этом сообщает портал "Новости Тольятти".

Первая информация о гнилом мясе в столовых появилась в социальных сетях. Однако позже ее подтвердили и официальные источники, в том числе избранный от Самары депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Уточнил. К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями", – написал он на своей странице в Twitter.

По данным журналистов, оперативники изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения и болезней. Предположительно, в селах и деревнях соседних областей приобреталось мясо павших животных, уже почти разложившееся, которое подлежало захоронению в скотомогильниках. Потом продукция разделывалась, вымачивалась в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а затем замораживалась для поставки в детские сады и школы Тольятти.

Занимались поставками предприятия ООО "Мясная провинция" и ООО "Мясной провиант".

Также сообщается, что экспертиза выявила в мясе наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России сотрудники МВД "учились" разгонять митинги на школьниках.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

У нас достаточно средств для того, чтобы достичь поставленных целей - дипломат о МИДе Зеленского

На море или на суше: где Зеленскому ожидать проблем от Путина

Все решит "свой парень": как "Слуга народа" сняла неприкосновен­ность

Хор им. Веревки и нарастающее брожение: кто и как делит "Слугу народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: