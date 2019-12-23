В России детей в школах кормили падалью: подробности жуткого скандала

В российском городе Тольятти в детских садах и школах детей кормили гнилым мясом больных животных: такие результаты дала проверка правоохранителей и ветеринарных служб.

Об этом сообщает портал "Новости Тольятти".

Первая информация о гнилом мясе в столовых появилась в социальных сетях. Однако позже ее подтвердили и официальные источники, в том числе избранный от Самары депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Уточнил. К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями", – написал он на своей странице в Twitter.

По данным журналистов, оперативники изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения и болезней. Предположительно, в селах и деревнях соседних областей приобреталось мясо павших животных, уже почти разложившееся, которое подлежало захоронению в скотомогильниках. Потом продукция разделывалась, вымачивалась в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а затем замораживалась для поставки в детские сады и школы Тольятти.

Занимались поставками предприятия ООО "Мясная провинция" и ООО "Мясной провиант".

Также сообщается, что экспертиза выявила в мясе наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России сотрудники МВД "учились" разгонять митинги на школьниках.