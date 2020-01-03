"Джавелины" стали еще мощнее: США приготовили "сюрприз" для российской армии

В США разработали новую ракету для ПТРК с дальностью до 4,5 км, которая является еще более мощной, чем "Джавелин". В частности, ее дальность составляет всего 2,5 км.

Об этом сообщает военный блог Warrior Maven.

Кроме того, комплексы оборудуют оптикой нового поколения, которая позволит вести огонь даже ночью. Также, как заявил в интервью WM представитель компании Raytheon Томми Боккарди, с новой ракетой сократится время на обнаружение, захват цели и ее поражение. В результате, попадание ракеты будет для противника сюрпризом. Обнаружить стрелка с "Джавелином" станет еще труднее.

Помимо этого, еще одним важным преимуществом комплекса станет снижение его веса на 30%. Сейчас "Джавелин" весит 22,3 кг, хотя и сейчас ее вес не так уж велик: российский "Корнет-Э" весит 55 кг, но и дальность его днем достигает 5,5 км.

Также для новой ракеты "Джавелина", массовый выпуск которой начнется в 2022 году, разработали новую боеголовку.

Отдельного внимания заслуживает комбинированная система наведения, которая стала лучше захватывать движущиеся цели. Встроенный зум позволяет быстро прицелиться. Новый "Джавелин" лучше подходит для стрельбы в городе или из укрытия.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.