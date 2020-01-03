Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию: опубликован рейтинг

Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC составило рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира по сотоянию на 2019 год.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Aero International.

Топ возглавила компания Emirates Airlines (Дубаи, ОАЭ). Она с индексом риска 95,48% опережает авиакомпанию Etihad Airways (Абу-Даби, ОАЭ), которая набрала 95,21%.

Замыкает топ-3 перевозчик Air Europa (Пальма-де-Мальорка, Испания), прошлогодний победитель - авиакомпания Finnair (Хельсинки-Вантаа, Финляндия) - на четвертом месте.

Отмечают, что полный рейтинг из 100 авиакомпаний опубликуют 14 января.

В то же время портал AirlineRatings признал самой безопасной авиакомпанией мира в 2020 году австралийского перевозчика Qantas.

Сообщается, что специалисты издания проанализировали 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учли различные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, доходность, возраст авиапарка.

Qantas назвали самой старой постоянно действующей авиакомпанией в мире - перевозчик работает уже 99 лет.

На втором месте в рейтинге от AirlineRatings - Air New Zealand, на третьем - EVA Air. Замыкают список из пяти авиакомпаний Etihad и Qatar Airways.

Среди наиболее безопасных бюджетных авиаперевозчиков в 2020 году портал назвал Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet и Wizz.

Как сообщал "Апостроф", 27 декабря в аэропорту Шанхая, в Китае, в небо поднялся новый прототип пассажирского самолета С919.