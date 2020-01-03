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"Козак" Гаврилюк пояснил, где взял деньги на особняк в Карпатах

пятница, 03 января 2020, 16:33
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Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк рассказал о своих средствах на строительство особняка в Карпатах.

Об этом сообщает сам Гаврилюк на своей странице в Facebook.

По словам экс-нардепа, журналисты считают его глупым, так как согласно декларации, денег у него нет, но в тоже время его семья строит огромный особняк в Карпатах.

"Наверное, тот образ глуповатого казачка, который мне усердно рисовали 5 лет, прекрасно подпадает под новую сенсацию, ведь мы любим довольствоваться поверхностной информацией и белыми нитками. Истина нам не нужна. Она скучная", - написал Гаврилюк.

Он подчеркнул, что строительством особняка он обязан жене Ярине, которая спонсировала это. На участке всегда был огород, который обрабатывали бабушка и дедушка жены бывшего нардепа.

"Родители моей жены пожертвовали ее детством, чтобы дать ей лучшую жизнь. Если бы они знали, что она выйдет замуж за депутата, который в будущем построит ей хоромы, то ни гнули бы свои спины на заработках! Папа Ярины не провел бы в Чехии долгих десять лет, мама Ярины не вынуждена была бы потом к нему присоединиться, оставив дочь на бабушку и деда. Они бы жили счастливо и без разлук в надежде на то, что придет богатый дядя и поможет им и их ребенку. Но эти факты также не вписываются в общую картинку о Гаврилюке, поэтому мы их просто не замечаем", - написал экс-депутат.

Гаврилюк подтвердил, что дом все же строится, но не первый год. В него вкладывают деньги семья Гаврилюклв и родственники.

"Это не Межгорье, это проект, на который мы возлагаем большие надежды. Нет, мне не стыдно, потому что все люди хотят работать на себя, и ни родственники моей жены, ни я - не исключение. Когда всю жизнь работаешь на кого-то, то имеешь право пожить и для себя, я так считаю", - отметил он.

Гаврилюк прокомментировал, что сам строит дом, помогая тестю в свое свободное время.

"У меня семья и двое детей. Если бы в свое время я воспользовался теми возможностями, которые меня предлагали в ВР, то поверьте, я бы не строил своими руками дом в украинском селе, а давно жил бы где-то на Мальдивах, или и дальше работал у власти, не ища способ, как прокормить семью. Чтобы реализовать то, что мы задумали, нужно будет много времени и средств, и, возможно, кому-то снова придется ехать на заработки. Возможно, даже мне. И этого я тоже не стыжусь, потому что так в Украине живет много людей", - написал Гаврилюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали элитное имение Ляшко.

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