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Украинские пограничники задержали адепта СССР: опубликованы фото

пятница, 03 января 2020, 10:35
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В пункте пропуска "Кучурган" на границе с Молдовой пограничники задержали гражданина Молдовы с самодельными номерными знаками и советской символикой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Пограничникам бросились в глаза регистрационные номера "BMW" и демонстративно наклеена на него символика СССР. Во время проверки правоохранители установили, что номерные знаки - самодельные, а технический паспорт - неустановленного образца. При осмотре транспортного средства гражданина Молдовы нашлись и подлинные документы на авто.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Автомобиль поклонника советизации передан сотрудникам Нацполиции.

По факту обнаружения признаков преступлений, предусмотренных ст. 436-1 УК "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" и ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" сообщено компетентные правоохранительные органы.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут пересечь границу России по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

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