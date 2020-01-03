Украинские пограничники задержали адепта СССР: опубликованы фото

В пункте пропуска "Кучурган" на границе с Молдовой пограничники задержали гражданина Молдовы с самодельными номерными знаками и советской символикой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Пограничникам бросились в глаза регистрационные номера "BMW" и демонстративно наклеена на него символика СССР. Во время проверки правоохранители установили, что номерные знаки - самодельные, а технический паспорт - неустановленного образца. При осмотре транспортного средства гражданина Молдовы нашлись и подлинные документы на авто.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Автомобиль поклонника советизации передан сотрудникам Нацполиции.

По факту обнаружения признаков преступлений, предусмотренных ст. 436-1 УК "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" и ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" сообщено компетентные правоохранительные органы.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, что с 1 марта 2020 украинцы не смогут пересечь границу России по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.