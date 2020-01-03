В Киеве водитель отметился "феерической" парковкой: сеть возмутило фото

В столичном районе Позняки водитель Audi припарковал свой автомобиль во дворе многоэтажек, перекрыв заезд для колясок на детскую площадку. В сети – волна возмущения.

Фото "героя парковки" опубликовано на странице сообщества "ДТП.Киев" в соцсети Facebook.

"Позняки. Улица Урловская. Ауди перекрыл единственный заезд для колясок на детскую площадку", - сказано в подписи к фотоснимкам.

Комментаторы в соцсетях возмущаются столь нахальной парковкой владельца автомобиля и дают радикальные советы родителям.

"Положите памперс на капот, желательно использованный "по-большому", "Это игрушечная машинка! Можно детей запускать!", "Зеленкой выводить пробовали?" - отреагировали на снимок пользователи соцсети.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве "герой парковки" придумал оригинальный способ уйти от ответственности за парковку в неположенном месте и избежать эвакуатора.