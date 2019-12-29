Чтобы точно не забрали: в Киеве "герой парковки" отметился "оригинальной" выходкой, фото

В Киеве "герой парковки" придумал оригинальный способ уйти от ответственности за парковку в неположенном месте и избежать эвакуатора.

О нем рассказали в Facebook-аккаунте "dtp.kiev.ua", публикуя фото с места инцидента.

"Лайфхак антиэвакуатор. Как оставить авто в любом месте и не бояться эвакуаторов. Тест эвакуации автомобиля можно оставить ребенка в салоне автомобиля, а лучшая двух", - говорится в подписи к снимку, на котором видно двух детей в салоне авто продуманного "героя парковки".

"Когда нерадивых родителей возле машины встретят полиция и инспектор по делам несовершеннолетних, желание делать подобные лайфхаки отпадет само собой", "Мало того, что правила парковки нарушил, так еще и детей малых в салоне закрыл или закрыла... Сказочные владельцы поршаков", - комментируют фото в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее феноменальный "герой парковки" парализовал движение в Киеве.