В Украине продолжают расцветать подснежники: опубликованы новые фото

В Одессе из-за аномально теплой погоды зацвели подснежники и календула в четверг, 2 января.

Фото весенних цветов, которые по странному стечению обстоятельств зацвели в начале января, опубликовал Владимир Яценко в Facebook.

"Это снято сегодня, 2.01.2020 года, в Одессе! Подснежники практически возле дома, а календула на Долгой", - говорится в подписи к снимкам, на которых действительно можно увидеть весенние цветы.

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Как сообщал "Апостроф", ранее из-за довольно теплой погоды подснежники зацвели и в Киеве.

Также в январе пользователей сети взбудоражили фото "новогодних" цветов в Украине: при аномально теплой погоде распустились розы, ромашки, подснежники и одуванчики.

Кроме того, в феврале прошлого года среди зимы распустились цветы. Цветение первоцвета анкарского, который занесен в Красную книгу Украины, наблюдали в Херсонской области.