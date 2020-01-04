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Под Запорожьем в огне погибли маленькие дети: фото, видео и все детали трагедии

суббота, 04 января 2020, 14:57
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В четверг, 2 января, в больнице Запорожье умерли двое детей, которые отравились дымом во время пожара.

Об этом сообщает ТСН.

Квартира, где жила семья, скорее всего, занялась от свечи. Ведь две недели назад из-за долгов коммунальщики отрезали дом от электричества.

Женщина, которая жила в квартире с двумя сыновьями - полтора и четырехлетним, почему-то побежала спасаться вверх, говорят соседи. Дышать в подъезде было уже невозможно.

"Забегает Кристина с детьми. И моментально столб дыма ушел. Хватаю фонарик, потому что уж ничего не видно. Говорю, что Кристина хватай детишек и за мной. И я слышу топот. На второй этаж спускаюсь, голову поднимаю наверх, а их нет. Пожарный сказал, что там женщина с двумя детьми ", - вспоминает сосед Павел Калькис.

Мать с детьми нашли в углу соседской комнаты. В больницу были доставлены в состоянии клинической смерти из-за отравления продуктами горения.

"Уже смерть мозга была, но мы все равно пытались этих детей реанимировать. Мы пытались все же восстановить сердечную деятельность, дыхание, проводить реанимационные мероприятия - но уже было все поздно", - сообщает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Токмакскойг ородской больницы Николай Олейник.

Сердце матери удалось запустить на 17 минуте реанимационных мероприятий. Несколько дней она была на искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось.

В соцслужбе говорят, что эта семья находилась у них на учете. Кристине неоднократно выносили предписания, а как-то даже изымали старшего сына. Но впоследствии вернули - несмотря на не всегда адекватное поведение, детей она обожала, потому что сама выросла в интернате. Дети всегда были чистые, здоровые и ухоженные.

"Неоднократно мы предлагали ей одежду, она сказала: "Я в свое время ходила в чужой одежде, дети в чужом ходить не будут!" Она мать, в прямом смысле слова, за своих детей задушит", - говорит начальник Токмакской службы по делам детей Галина Чуб.

За 3 часа до трагедии женщина сама забежала в соцслужбы.

"Она пришла ко мне сообщить, что она трезвая, все хорошо, дети дома с сожителем, а она пробегала мимо, забежала, дыхнула мне, абсолютно трезвая", - говорят в соцслужбе.

Что было потом никто не знает. Соседи говорят, на самом деле и Кристина, и ее сожитель злоупотребляли спиртным.

Возможно, женщина уснула, а когда проснулась от детского плача, квартиру уже охватил огонь.

Сожитель женщины появился, когда пожарные уже почти потушили пламя. По словам людей, у него был пакет с водкой. Где он, неизвестно.

Похоронами детей занимается их дедушка.

На сайте мэрии Токмака появилось распоряжение о признании 3 января траурным днем памяти о погибших во время пожара детей. В городе отменены все праздничные мероприятия, приспущены флаги на админ зданиях.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Николаевской области 2 января произошел пожар в пассажирском поезде "Харьков-Херсон" .

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