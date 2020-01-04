Польша и Израиль высказались по поводу Бандеры: в чем суть их претензии

Посол Польши Бартош Цихоцки и посол Израиля Джоэль Лион резко осудили чествование в Украине Степана Бандеры.

В совместном заявлении дипломаты выразили недовольство чествованием фигур, "которые нужно раз и навсегда осудить".

Таким заявлением послы отреагировали на баннер с изображением Степана Бандеры, который 1 января вывесили на здании Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, дипломатом не понравилось решение Львовского областного совета профинансировать в 2020 году чествование памяти одного из основателей Организации украинских националистов Андрея Мельника, писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, которым вменяют антисемитизм и антипольскость.

"С большим беспокойством и грустью мы заметили, что представители власти разных уровней, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация и до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - заявили послы.

Напомним, что 9 декабря Апелляционный суд Киева разрешил переименование двух проспектов в честь предводителя УПА Романа Шухевича и главы ОУН (б) Степана Бандеры.