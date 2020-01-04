В продажу запустили телефон для слепых: подробности и фото

В Индии разработали первый в мире смартфон для людей с ослабленным или потерянным зрением.

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций в Facebook.

Корпус телефона выполнен с использованием шрифта Брайля. В смартфоне реализована технология Shape Memory Alloy, в основу которой заложен эффект памяти формы (явление возврата к первоначальной форме при нагреве, которое наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации).

Экран смартфона, если его можно назвать экраном, включает в себя сетку контактов, расположенных сверху вниз в соответствии с требованиями. Данная сетка представляет собой алфавит Брайля, а различные контакты отвечают за определенные буквы или символы.

Экран является своего рода переводчиком и может переводить обычный текст, содержащий привычные всем буквы, в шрифт Брайля и наоборот.

Как сообщал "Апостроф", 4 декабря компания Samsung Electronics представила гибкий смартфон Galaxy Fold, который через две недели появится в продаже на украинском рынке.