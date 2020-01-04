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В сети забавной фотожабой высмеяли заявление Путина про доходы россиян

суббота, 04 января 2020, 17:02
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В сети высмеяли президента России Владимира Путина и его последнее заявление о доходах россиян.

Об этом сообщает "Лентач".

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что тема падающих доходов населения РФ станет одной из важнейших в его послании Федеральному собранию. Ситуация с уровнем жизни россиян его очень беспокоит, подчеркнул глава государства. Также он отметил, что каких-то точных решений этой проблемы пока нет.

"[Будут подняты] вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения. Есть варианты, но окончательно решения не приняты. [Но] эти решения должны состояться", - признал Путин.

"И сказал ему внутренний голос: "...чувачок, а позаботься-ка о россиянах"...и сказал россиянам их внутренний голос: "...вот теперь точно п...ц", "Заботливый наш! 20 лет "заботится"... Может уже не нужно прикидываться и признать, что народ ему давно по фиг", "А он правильно понимает слово "доходы"? Возможно, он думает, что "доходы" и "доходяга" - однокоренные слова?", - пишут в комментариях.

Напомним, что президент России Владимир Путин собирается посетить оккупированный РФ Крым.

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