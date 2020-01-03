Стало известно о будущем визите Путина в Крым: подробности

Президент России Владимир Путин собирается посетить оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Пишут, что российский лидер прибудет в город полуострова Симферополь 10 января. Он будет присутствовать на открытии больницы на Московской трассе.

"Данную информацию тщательно скрывают, чтобы люди жаловаться не пришли. Дерзайте! Засаду организуйте, расскажите - он не знает!", - написала блогер и опубликовала фото больницы, которой планируется запуск в Симферополе.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин разъезжал на байке в аннексированном Крыму.

Напомним, в это же время по всей России проходили массовые митинги в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.