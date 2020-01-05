Ехала за украинской пенсией: стало известно о смерти на Донбассе известной сторонницы боевиков

На Донбассе на КПВВ в Горловке умерла пенсионерка Лариса Найда, которая была ярой поклонницей боевиков.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Найда с 2006 года возглавляла поселковую избирательную комиссию в Перевальском районе. Занималась референдумом 2014 и "выборами" ЛНР.

"Умерла в очереди в Украину. В очереди, которой бы не было, если бы не было "референдума" и ЛНР", - написал Казанский.

Как пишет издание "Факты", инцидент со смертью 75-летней женщины произошел в субботу, 4 января. Она направлялась на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить пенсионные выплаты. До украинского КПВВ "Майорское" гражданка так и не добралась, скончавшись в очереди.

Как сообщал "Апостроф", советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо взбудоражил социальные сети еще одним заявлением о пенсионерах на оккупированном Донбассе, прокомментировав внесенный в Верховную Раду законопроект.