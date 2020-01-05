Морозы весной и холод летом: синоптик ошарашил прогнозом на 2020 год

В Украине весна будет холодной, кроме последнего месяца, а также будет прохладно летом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

"Весна в год Луны вначале очень холодная, до середины марта будут держатся сильные морозы. В апреле холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков. Но эту сушь компенсируют два летних месяца, которые ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется - он будет засушливый, жаркий, в середине месяца опять две недели без дождей", - рассказал синоптик Леонид Горбань.

Он отметил, что осень будет холодной и сырой. В частности, уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября - морозы.

Однако в начале октября после небольших дождей прогнозируют 10 дней не жаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь - холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие.

В итоге в 2020 году украинцам следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, "летний" май и прохладное, дождливое лето. Август "отработает" предыдущие месяцы своей жарой, а осень порадует "бабьим летом" в начале октября.

Как сообщал "Апостроф", синоптик Наталья Диденко уточнила прогноз погоды на Сочельник и на Рождество - в эти дни в Украине будет без осадков.