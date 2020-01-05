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В Сумах заметили необычного "гостя" в супермаркете: сеть возмутило фото

воскресенье, 05 января 2020, 15:09
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4 января вечером в одном из супермаркетов города Сум заметили птицу, которая спокойно сидела на одном из прилавков крупного супермаркета.

Об этом сообщают городские паблики в социальных сетях.

"Голубь залетел в магазин и удобно устроился возле свежеиспеченного хлеба, который ничем не прикрыт. У той же час птицы и их помет могут быть источником распространения около 60 болезней. Часто они являются лишь резервуарами для грибков и патогенных микроорганизмов, зато сами могут не болеть этими болезнями и выглядеть вполне здоровыми", - говорится в сообщении.

Также в сети показали соответствующее фото.

Напомним, что в Херсоне в одном из супермаркетов "Сильпо" мужчина купил конфеты с червями.

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