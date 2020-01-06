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На Донбассе украинские военные понесли вторую потерю за сутки

понедельник, 06 января 2020, 09:48
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За прошедшие сутки, 5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, это уже вторая смерть за сутки.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно:

  • рядом с Водяным - с миномета калибра 82 мм - 8мин;
  • недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;
  • у населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ООС подсчитали потери, которые понесли на Донбассе боевики в прошлом 2019 году .

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