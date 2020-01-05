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Есть погибший и раненый: стало известно о страшном ЧП с украинскими военными на Донбассе

воскресенье, 05 января 2020, 13:21
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В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе подорвался грузовик с бойцами Вооруженных сил Украины, один военный погиб, один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Инцидент произошел возле населенного пункта Золотое-4.

"В результате наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, детонировала противотанковая мина ТМ-62. Сейчас на месте взрыва работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Вероятно, об этом же инциденте и подрыве военных ВСУ на мине 4 января рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах. Эх..." - написал он.

При этом личности погибших украинских военных пока не сообщаются.

Как сообщал "Апостроф", в штабе Операции Объединенных сил подсчитали потери, которые понесли на Донбассе российско-оккупационные войска в прошедшем 2019 году.

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