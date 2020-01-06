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Убит наемник из России, который издевался в Донецке над известной украинкой: фото

понедельник, 06 января 2020, 12:05
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Украинка Ирина Довгань, известная тем, что ее в 2014 году пытали в центре Донецка террористы батальона "Восток", заявила о ликвидации ее мучителей.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее информации, уничтожен боевик "Заур".

"Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик — земля тебе бетоном", - написала она.

Позже Довгань уточнила, что ликвидированы уже двое участников пыток из "Востока".

"Но нельзя не отметить "Мамая", с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели", - резюмировала она.

Боевики захватили 52-летнюю Довгань в Ясиноватой по обвинению в помощи украинским военным.

Виталий Атаров "Заур" - командир отряда "Юг" батальона "Восток". На Донбасс прибыл летом 2014. Принимал участие в боях в н.п. Карловка в 2014 г. Отставной военнослужащий ВС РФ в Северной Осетии.

Напомним, что украинка, жительница Донбасса Ирина Довгань, которая попала в плен к сепаратистам и подвергалась там жестоким пыткам, порадовала пользователей соцсетей резким ответом работникам российского ТВ, позвавшим ее выступить в программе.

Как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ООС подсчитали потери, которые понесли на Донбассе боевики в прошлом 2019 году

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