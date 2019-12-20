Доверие на нуле: чем могут грозить Украине проблемы с бюджетом

Отсутствие денег в государственном бюджете Украины к концу 2019 года может обернуться серьезными проблемами и замедлить экономический рост в будущем.

Об этом в своем материале для ZN.ua сообщила журналист Юлия Самаева.

Она обратила внимание на то, что для заполнения бюджета правительство обязало компании с государственной долей в капитале выплатить в качестве дивидендов не 30% прибыли, а 90%.

"Нынешнее выдаивание госкомпаний — необходимость. Но в перспективе выплата 90% заработанного сейчас не позволит компаниям инвестировать в развитие потом. Что в следующем году может привести к снижению ВВП, которое спровоцирует снижение поступлений в госбюджет и новый виток проблем с госфинансами. Но кто там уже вспомнит, с чего все началось", – говорится в материале.

Также, по словам Самаевой, нынешняя ситуация крайне негативно скажется на отношении бизнеса к государству и его гарантиям.

"Финансирование незащищенных расходов (всего, кроме пенсий и соцвыплат) уже остановлено. То есть все те из реального сектора, кто рискнул в этом году сотрудничать с нашим государством, по крайней мере до Нового года своих денег не увидят... Долгие годы главной проблемой в сотрудничестве бизнеса с государством было недоверие. С государством работали либо "свои", либо идиоты, согласные сделать сейчас, а деньги получить через два года. Нередкой была проблема банально найти желающего поучаствовать в тендере. И немало усилий было приложено для того, чтобы убедить бизнес, что государство готово рассчитываться вовремя и без задержек. После того, как бизнес недополучит порядка 35–40 млрд грн за уже выполненные в этом году работы и услуги, уровень его доверия к правительству снова будет на нулевой отметке", – подчеркнула автор.

Самаева добавила, что это также скажется на замедлении темпов ВВП, поскольку у бизнеса не будет денег для инвестиций в развитие.

Подробнее о дефиците украинского бюджета читайте в материале "Апострофа": Это уже секвестр: Кабмин провалился в бюджетную дыру.