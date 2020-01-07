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Схватка бешеной лисы-убийцы с собакой под Бердянском попала на видео

вторник, 07 января 2020, 02:18
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В среду, 1 января, в селе Азовском лиса напала на домашних животных и птиц, местные жители показали видео неравной схватки собаки с хищником.

Об этом сообщает pro.berdyansk.biz.

Известно, что хозяин собаки, пострадавшей от зубов лисы, убил хищницу.

Ветеринары отправили труп животного на экспертизу в Запорожье.

Как сообщил руководитель Бердянского городского управления Госпотребслужбы Дмитрий Дойнов, по предварительной информации, лиса была инфицирована бешенством, потому в Азовском объявлен карантин.

Он заверил, что жизни собаки, выжившей в схватке с хищником, ничего не угрожает – животное вакцинировано.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Полтаве стая бездомных собак напала на женщину, она от укусов умерла в больнице.

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