В Полтаве стая собак едва не загрызла женщину: детали жуткой истории и фото

В Полтаве стая бездомных собак едва не загрызла женщину. Жизнь пострадавшей спасли патрульные полицейские.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел ранним утром 13 октября. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что возле пруда на улице Леси Украинки стая собак напала на прохожую.

Патрульные прибыли на место спустя несколько минут после вызова, где услышали стоны женщины и лай собак.

Пострадавшую полицейские нашли в зарослях, где вокруг нее была стая из семи собак, которые начали нападать и на полицейских. Для того, чтобы разогнать животных, полицейские применили слезоточивый газ.

После этого патрульные оказали первую помощь женщине.

Напомним, что во вторник, 17 сентября, в Киеве собака напала на ребенка, который возвращался из детского сада.