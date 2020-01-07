RU  UA  EN

вторник, 7 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 января

17:32
Убийство в Киеве двух девушек: опубликовано фото эксперимента с подозреваемым
16:55
Рождество 2020: смешные колядки для всех возрастов
16:19
В Украину на заработки собрались российские актеры, поддержавшие захват Крыма
15:44
Появились забавные фотожабы на Рождество в Украине
14:35
Сети возмутило заявление главы РПЦ про домашнее насилие: видео
14:29
Лазеры и "жезлы Бога": как и чем человечество собирается вести космические войны
13:59
Убийство двух девушек в Киеве: появились новые данные про темное прошлое подозреваемого
13:32
В общежитии Одессы во время застолья взорвали гранату: фото и видео
12:47
На церемонии прощания с Сулеймани в давке погибли десятки человек: опубликованы видео
12:29
Экс-возлюбленный Заворотнюк засветился на отдыхе в Крыму: фото
12:11
Скандал с российской блогершей в Киеве: фото и фамилии людей, нападавших на активиста
12:00
Украинцам готовят неприятные новшества в законодательстве о труде: юрист пояснил, за что могут уволить
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину на заработки собрались российские актеры, поддержавшие захват Крыма

вторник, 07 января 2020, 16:19
переглянути новину українською

В Украину с выступлениями собрались российские актеры Марат Башаров и Сергей Колесников, которые в открытую поддержали незаконную аннексию Крыма.

Об этом свидетельствует афиша предстоящих театральных выступлений в Украине.

Кроме того, концерты запланированы 20 января в Харькове, 21 января в Днепре, 24 января в Николаеве и 26 января в Полтаве.

Отметим, что оба актера находятся в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что Башаров неоднократно посещал различные мероприятия в оккупированном Крыму, а также принимал участие в спектаклях. На территорию полуострова он попадал незаконно. Также незаконно Крым посещал и Колесников.

Вот, что оба актера говорили об оккупации Крыма:

Напомним, что СБУ должна разобраться в инциденте с российской блогершей Александрой Митрошиной, на выступлении которой побили украинских активистов.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: