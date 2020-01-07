В Украину на заработки собрались российские актеры, поддержавшие захват Крыма

В Украину с выступлениями собрались российские актеры Марат Башаров и Сергей Колесников, которые в открытую поддержали незаконную аннексию Крыма.

Об этом свидетельствует афиша предстоящих театральных выступлений в Украине.

Кроме того, концерты запланированы 20 января в Харькове, 21 января в Днепре, 24 января в Николаеве и 26 января в Полтаве.

Отметим, что оба актера находятся в базе данных сайта "Миротворец". Там указано, что Башаров неоднократно посещал различные мероприятия в оккупированном Крыму, а также принимал участие в спектаклях. На территорию полуострова он попадал незаконно. Также незаконно Крым посещал и Колесников.

Вот, что оба актера говорили об оккупации Крыма:

Напомним, что СБУ должна разобраться в инциденте с российской блогершей Александрой Митрошиной, на выступлении которой побили украинских активистов.