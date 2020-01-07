Скандал с российской блогершей в Киеве: появились новые важные детали

СБУ должна разобраться в инциденте с российской блогершей Александрой Митрошиной, на выступлении которой побили украинских активистов.

Об этом сообщает ТСН.

"Российский блогер, которая в 2018-м отдыхала в оккупированном Крыму, приезжает выступить в Киев. На вопрос о принадлежности Крыма лишь улыбается активистам. Когда приехала полиция, то происходит удивительное - "пакуют" активистов. Почему так произошло? Сейчас разбираемся", - написал в Facebook пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух.

Он добавил, что народный депутат Соломия Бобровская готовит запрос в СБУ с вопросами, почему этот визит вообще стал возможным и когда планируют блогеру запретить въезд в Украину за нарушение украинского законодательства.

В столичной полиции уточнили, что по факту событий во время мероприятия составлены три админпротокола.

"Поступило сообщение о том, что на улице Казацкой неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. На вызов выехал экипаж патрульной полиции. На замечание полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Их было неоднократно предупреждено о задержании в случае невыполнения законных требований. В результате двоих граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции", - сообщили в полиции Киева.

Уже в отделе полиции на задержанных составили админпротокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными в управление полиции мужчинами.

В настоящее время всех участников события отпустили.

Позже блогерша Митрошина написала в своем Telegram-канале:"Я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ. С 2014 по 2017 год я работала на радио "Москва ФМ" и вела передачу про автомобили. Вижу просто, что многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале "Россия 1" и занимаюсь пропагандой. Никакой политической подоплеки сегодняшняя встреча не имела, обсуждали мы темы блогерства, активизма, домашнего насилия и т.д.".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре пятеро мужчин в балаклавах избили общественных активистов Вирослава Цюпьяка и Владислава Мельничука.