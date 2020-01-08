Прибыли "особые" группы: появились тревожные данные об усилении боевиков на Донбассе

На территорию оккупированной части Донбасса были переброшены мобильные группы снайперов, которых, согласно информации украинской разведки, готовили офицеры регулярной армии России.

Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Украины. В МОУ в свою очередь ссылаются на данные Главного управления разведки.

Так, в разведке сообщили, что снайперов, которые вскоре примкнут к рядам боевиков, обучали в конце декабря 2019 года кадровые российские военные.

Также указывается, что во время новогоднего и рождественского перемирия подразделения боевиков обустраивали огневые точки для осуществления своих провокаций.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате ряда провокационных обстрелов со стороны противника с нарушением режима тишины один из военнослужащих из состава ООС получил ранения.