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Прибыли "особые" группы: появились тревожные данные об усилении боевиков на Донбассе

среда, 08 января 2020, 17:44
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На территорию оккупированной части Донбасса были переброшены мобильные группы снайперов, которых, согласно информации украинской разведки, готовили офицеры регулярной армии России.

Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Украины. В МОУ в свою очередь ссылаются на данные Главного управления разведки.

Так, в разведке сообщили, что снайперов, которые вскоре примкнут к рядам боевиков, обучали в конце декабря 2019 года кадровые российские военные.

Также указывается, что во время новогоднего и рождественского перемирия подразделения боевиков обустраивали огневые точки для осуществления своих провокаций.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате ряда провокационных обстрелов со стороны противника с нарушением режима тишины один из военнослужащих из состава ООС получил ранения.

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