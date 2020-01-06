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Три обстрела: боевики на Донбассе ранили украинского бойца

понедельник, 06 января 2020, 19:31
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В понедельник, 6 января, в результате вражеских обстрелов один из воинов ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского.

Также отмечают, что ситуация на участках разведения сил и средств остается стабильной, обе стороны соблюдают режим тишины.

Как ранее сообщал "Апостроф", 5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, это уже вторая смерть за сутки.

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