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"Эксперимент" с главным подозреваемым в деле Шеремета: названы грубые нарушения следователей

пятница, 03 января 2020, 07:28
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Следователи допустили ряд грубых нарушений во время проведения следственного эксперимента с участием главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

О них на своей странице в Facebook рассказал адвокат и юрист Маси Найем.

"По моей информации, Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента без своих адвокатов. Напомню, что один из трех адвокатов получил информацию о проведении эксперимента в час, а другой вообще не получил никаких сообщений по состоянию на 20:00", - рассказал он.

И это несмотря на то, что, по словам Найема, о проведении следственного эксперимента адвокатам должны были сообщить за трое суток.

"Как адвокат может подготовиться и прибыть за час до следственного действия? Кроме того ... а как он может подготовиться при отсутствии материалов, которые ему не дают? То есть на брифинге сказали об определенных доказательствах, а адвокатам их не дают", - добавил юрист.

Как сообщал "Апостроф", ранее главный подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко в обращении из СИЗО назвал свое дело "подлой провокацией".

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