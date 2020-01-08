Украинцы с 2021 года будут платить за въезд в ЕС: названы цена и сроки получения разрешения

Со следующего года украинцам придется ездить в страны Европейского Союза по новым правилам: теперь для въезда в Шенгенскую зону необходимо будет пройти дополнительную проверку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Obozrevatel.

В соответствии с законом с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду.

Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной.

C 2021 года, если вы планируете выехать в Шенгенскую зону, вам придется заполнить онлайн-анкету. Сделать это нужно максимум за 96 часов (четверо суток) до время вылета, именно столько потребуется системе для проверки в том случае, если ваши данные отправят на более глубокую обработку.

Однако, если у вас нет судимости, вы не нарушали никаких правил в ЕС, например, не оплатили штраф за неправильную парковку, и не пребывали в конкретных зонах ведения военных конфликтов, то получить разрешение на въезд можно в считанные минуты.

При представлении законопроекта в Брюсселе подчеркнули, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки. Еще 3-4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят клерки центрального европейского органа, который будет контролировать работу этой системы. Но даже в этом случае получение ответа займет около нескольких часов.

Подозрительные заявки могут обрабатываться гораздо дольше. Возможно с вас потребуют документы по запросу миграционных служб, или же пройти небольшое интервью в консульстве или через интернет. Но предполагается, что такое будет происходить очень редко, и то, если для столь тщательной проверки есть весомые подозрения.

При этом действовать разрешение будет целых три года, а не на каждую последующую поездку.

Авторизация будет платной, ее стоимость составит 7 евро. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет – авторизация бесплатна.

Для авторизации вам в первую очередь необходимо будет предоставить ваши личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Далее нужно будет ответить на некоторые анкетные вопросы, например, о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, в том числе об отказах в выдаче визы и депортации, правонарушениях. Также есть перечень вопросов, касающихся мер безопасности, вам нужно будет указать, не бывали ли вы в странах повышенного террористического риска, или посещали ли стран, где объявлена эпидемия какой-либо экзотической болезни, не совершали ли вы уголовных преступлений за последние 10 лет, и если да – то в какой стране.

В анкете не будет справок с места работы, выписок из банков, подтверждений цели поездки и другой бумажной волокиты, которую так все не любили во времена получения визы.

Все эти данные необязательно заполнять лично, это может сделать за вас, например, человек, с которым вы поедете в путешествие. В таком случае он может заполнить анкету и за себя, и за вас. Также вы можете авторизовать своих родителей, если у них, к примеру, не хватает необходимых знаний пользования интернетом. Для граждан, которым на момент регистрации не исполнилось 18 лет, анкету заполняют их законные представители.

Как ранее сообщал "Апостроф", в МИДе Украины оценили вероятность отмены безвизового режима с ЕС.