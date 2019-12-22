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Есть ли угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД дали четкий ответ

воскресенье, 22 декабря 2019, 14:24
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Фото: Фото из открытых источников

В Украине отвергают мнение о возможной отмене безвизового режима для Украины с ЕС.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

"Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - отметил он.

По его словам, за 11 месяцев этого года удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны", - говорит дипломат.

Кроме того, на данный момент украинская дипломатическая служба активно работает с Мексикой, которая "пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины".

"И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза - это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты", - уточнил Заяц.

Подробнее о работе МИД читайте в материале "Апострофа": У нас достаточно средств для того, чтобы достичь поставленных целей - дипломат о МИДе Зеленского.

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