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Какая зима, такие и снеговики: сеть повеселили необычные фото в Украине

четверг, 09 января 2020, 03:15
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В сети были опубликованы новые типы креативных снеговиков, сделанных в Днепре без использования снега, которого на данный момент практически нет в Украине.

Фотографии были опубликованы на канале "Х**вый Днепр" в Telegram.

Так, один снеговик был изготовлен из капусты – три овоща просто сложили один на другой и накрыли шапкой. Также "плечи" капустного снеговика укрыты шарфом, а из отверстия в районе "головы" торчит морковь.

Второй снеговик изготовлен из тыквы, а также украшен "дождиком". Здесь "лицо" снеговика было нарисовано с помощью фломастера.

"Какая зима, такой и снеговик", - говорится на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ивано-Франковском слепили "эротического" снеговика с половыми признаками мужчины и женщины, фото которого разошлось в сети.

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