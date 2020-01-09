Какая зима, такие и снеговики: сеть повеселили необычные фото в Украине

В сети были опубликованы новые типы креативных снеговиков, сделанных в Днепре без использования снега, которого на данный момент практически нет в Украине.

Фотографии были опубликованы на канале "Х**вый Днепр" в Telegram.

Так, один снеговик был изготовлен из капусты – три овоща просто сложили один на другой и накрыли шапкой. Также "плечи" капустного снеговика укрыты шарфом, а из отверстия в районе "головы" торчит морковь.

Второй снеговик изготовлен из тыквы, а также украшен "дождиком". Здесь "лицо" снеговика было нарисовано с помощью фломастера.

"Какая зима, такой и снеговик", - говорится на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ивано-Франковском слепили "эротического" снеговика с половыми признаками мужчины и женщины, фото которого разошлось в сети.