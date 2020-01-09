Причастны к страшным преступлениям: всплыли данные о лицах, переданных боевикам ЛДНР во время обмена

Убийство родной племянницы, лишение жизни хозяйки, у которой арендовал комнату, торговля наркотиками - это еще не полный перечень преступлений, в которых обвиняют 15 из 124 человек, переданных пророссийским боевикам при обмене пленными 29 декабря 2019 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Следствие. Инфо".

Мужчины, которых обменяли на украинских военных и гражданских пленных, должны отбывать наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Более того, некоторые из них никак не связаны с наемничеством и террористической деятельностью. Так, Николай Тоцин убил хозяйку, у которой снимал комнату. А Владимир Конончук свой последний из семи приговоров получил за то, что лишил жизни родную племянницу.

Случаются и совсем необъяснимые с точки зрения юриспруденции случаи. Так, Артур Морозов получил приговор за попытку украсть телевизор, а Андрей Присяжный украл кабели "Укртелекома". Как фамилии мужчин появились в списках на обмен, удивляются даже их адвокаты.

Список 15 пленных, которых Украина выдала пророссийским боевикам:

Сергей Шилин – убийство топором милиционера в Мариуполе, охранник штаба "ДНР";

Максим Мисяк – обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого;

Денис Шатунов – заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка;

Всеволод Подольский – стрельба в метрополитене Киева;

Виктор Немченко – преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью;

Михаил Титов – убийство жителя Волновахи с целью ограбления;

Александр Хавер – разбой;

Николай Тоцин – убийство хозяйки, у которой арендовал комнату;

Владимир Конончук – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы;

Андрей Дрозд – убийство военного в Харькове;

Геннадий Ольшанский – убийство соседа в пьяной драке;

Сергей Комраз – попытка провезти наркотики через границу с Россией;

Эдуард Желтый – преступник из 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием;

Андрей Присяжный – кража телефонных кабелей "Укртелекома";

Артур Морозов – преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.

Напомним, что Украина намерена поставить вопрос об освобождении еще около 300 человек после большого обмена пленными, который состоялся 29 декабря, на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Как сообщал "Апостроф" ранее, выдачу боевикам бывших беркутовцев, которых обвиняют в убийствах на Майдане, в рамках масштабного обмена раскритиковали в миссии ООН.