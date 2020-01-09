RU  UA  EN

четверг, 9 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 января

15:00
Потерял документы на месте преступления: в Киеве поймали опасного насильника
14:43
Есть два странных момента: авиаэксперт детально проанализировал крушение самолета МАУ в Иране, фото
14:35
Осталось трое детей: названо имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
14:34
Звезда сериала "Большая маленькая ложь" полностью обнажилась для известного глянца: фото
14:12
Украину накроют осадки: синоптик рассказала, где ждать снега и дождей, карта
14:12
Был ли обстрел самолета МАУ? Семья погибшей в Иране стюардессы сделала важное заявление
13:56
Готовил мощный взрыв: в Харькове провели спецоперацию по задержанию опасного преступника
13:40
YouTube-блогер перепела главный хит из "Ведьмака" на украинском, и такого успеха она вряд ли ждала
13:32
Под Кропивницким неизвестный расстрелял семью: детали трагедии и фото
13:28
В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности
13:22
Санта Димопулос показала редкое фото с мужем и трехмесячной дочкой
13:13
В Украине задержали опасного "вора в законе" из России: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украину накроют осадки: синоптик рассказала, где ждать снега и дождей, карта

четверг, 09 января 2020, 14:12
переглянути новину українською
Фото: 112.ua

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в пятницу, 10 января, дождь и мокрый снег в Украине, однако не во всех ее уголках.

Об этом она написала в Facebook.

Осадки в пятницу наиболее вероятные на севере Украины, в западных областях, немного затронут центр и, возможно, Харьковскую область. Значительная часть востока и юга побудет без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-западным, умеренным. Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а завтра днем 0 +5 градусов.

В Киеве завтра пройдут дожди, где-то с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем 3 градуса.

В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно - облака, прояснения, вялые "плюсы", сырость и очень мало белого цвета. Разве какой-то ночью повезет загородным деревьям с изморозью, если будет достаточно влаги и небольшого морозца.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в 2020 году в Украине весна будет холодной, также относительно прохладным будет лето.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зима окончательно сломалась: синоптики удивили прогнозом до конца недели

От Скнилова до Ирана: самые масштабные катастрофы украинских самолетов

Будут брать всех подряд: кто останется в Украине после приглашения Меркель

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: