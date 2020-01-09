Украину накроют осадки: синоптик рассказала, где ждать снега и дождей, карта

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в пятницу, 10 января, дождь и мокрый снег в Украине, однако не во всех ее уголках.

Об этом она написала в Facebook.

Осадки в пятницу наиболее вероятные на севере Украины, в западных областях, немного затронут центр и, возможно, Харьковскую область. Значительная часть востока и юга побудет без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-западным, умеренным. Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а завтра днем 0 +5 градусов.

В Киеве завтра пройдут дожди, где-то с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем 3 градуса.

В дальнейшем особых изменений в такой синоптической ситуации не видно - облака, прояснения, вялые "плюсы", сырость и очень мало белого цвета. Разве какой-то ночью повезет загородным деревьям с изморозью, если будет достаточно влаги и небольшого морозца.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в 2020 году в Украине весна будет холодной, также относительно прохладным будет лето.