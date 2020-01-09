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Улетели в вечность: появились фото и данные о двух украинках, разбившихся на борту МАУ в Иране

четверг, 09 января 2020, 10:32
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В сети появилась информация о двух украинках, погибших на борту самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу 8 января в Иране.

Их фото опубликовали на страницах в Facebook.

Одна из женщин - 38-летняя Елена Малахова, директор авиакомпании "СкайАвиаТранс", которая занималась грузовыми перевозками.

"Помолитесь. Не хотел публичности. Но, думаю, что надо помолиться за мою Елену и всех погибших", - написал на странице в соцсети муж погибшей Малаховой.

На борту самолета также находилась 61-летняя Ольга Кобюк. Женщина летела в гости к дочери, которая живет в Иране вместе со своим мужем.

Напомним, что 8 января разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.

Как сообщал "Апостроф" ранее, члены экипажа самолета компании "Международные авиалинии Украины" последний раз сфотографировались возле гостиницы накануне авиакатастрофы.

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