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Археологи нашли гробницу древней египтянки Деметры с портретами богов: фото

пятница, 10 января 2020, 17:37
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Недалеко от Каира, в Саккаре, археологи нашли древнюю гробницу-некрополь.

Об этом сообщает "Русский еврей".

В подземной гробнице была похоронена женщина Деметрия.

На скульптурном изображении, вырезанном из камня, Деметрия держит в руках кисть винограда.

Специалист древней истории и профессор Нью-Йоркского университета, Роджер Багналл сделал перевод греческих надписей.

На барельефе написано: "Деметрия, дочь Менелая, внука Аммония, достойная, прощай".

На другом скульптурном изображены египетские боги Сета, Тота и Анубиса с надписью: "Менелай, сын Филаммона, слуга и набожный человек".

Напомним, что в 2019 году археологи сделали ряд интереснейших находок по всему миру - в пещерах Тибета, Египте, Мексике, Германии, Казахстане и других странах.

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