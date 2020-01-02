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Драгоценности, драконы и тайны подземного мира: назван топ-10 находок 2019 года

четверг, 02 января 2020, 19:09
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В 2019 году археологи сделали ряд интереснейших находок по всему миру - в пещерах Тибета, Египте, Мексике, Германии, Казахстане и других странах.

Журнал Archaeology, который традиционно делает обзоры открытий, составил топ-10 находок за прошедший год.

Тибетские денисовцы

Эта находка была сделана еще 40 лет назад, но только в 2019 году ДНК-анализ челюсти возрастом в 160 000 лет найденной в тибетской карстовой пещере Байшия показал, что это – останки денисовского человека, первые, найденные вне пределов денисовской пещеры в Сибири. Тибетская пещера находится более, чем в 2000 километрах от "родины" денисовцев и намного высокогорнее.

Свиньи неолитических британцев

Археологи пришли к неожиданному выводу, изучая мегалитические комплексы, подобные Стоунхенджу.

Предполагалось, что в таких неолитических памятниках проводились некие действа, религиозные праздники, куда съезжались жители с большой территории. Но оказалось, что люди еще и привозили с собой на праздники свиней. В хенджах на юге и юго-западе Британии найдены останки свиней из Шотландии и Уэльса, так что судя по всему такие праздники были "всебританскими".

Подземный мир майя

В 1966 году в Мексике на территории майяского города Чичен-Ица был найден вход в пещерную систему. Ее тогда особо не изучали, зафиксировали, изолировали от внешнего мира и забыли. В 2017 году в процессе изучения подземных рек вход в пещеры открыла команда местных археологов. В 2019 годуони обнаружили 7 ритуальных камер, в которых найдено 170 керамических артефактов – среди которых курительницы с изображениями бога дождя Тлалока. Пещера получила название "Баламку" ( ягуарий бога).

"Баламку помогает показать, что подземный мир был важен для древних майя в том смысле, который археологи до сих пор полностью не осознают", – говорят археологи.

"Апостроф" также сообщал про секретный коридор, найденный в древнем дворце майя.

Гробница сановника

В 2019 году в Египте чешские археологи исследовали погребальный комплекс фараона V династии Джедкара Исеси, который правил в период с 2380-2342 гг. до н.э. (другая датировка – 2410-2380 гг.). Самой интересной находкой стало погребение сановника высокого ранга Хуи с хорошо сохранившимися росписями (сама гробница оказалась ограбленной). Росписи особенно оказались интересны фрагментами, где изображен сам Хуи.

На одной из главных панелей он изображен, сидящий перед столом, заваленным едой, напитками и другими подношениями, предназначенными для поддержания его в загробной жизни.

"Сцены с изображением владельца гробницы очень необычны для погребений Древнего царства", – говорят археологи.

Из истории яблок

Древнеримская фреска с яблоками

Археологи нашли в казахской деревне в горах Тянь-Шаня яблоневое семя, которое датировали концом первого тысячелетия до нашей эры. Считается, что именно здесь зародилось современное яблоко.Археолог Роберт Шпенглер, сравнивая современные яблоки с их древними предками, пришел к выводу, что первые человеческие популяции, столкнувшиеся с дикими яблоками, взяли на себя роль, которую ранее выполняла вымершая мегафауна: люди рассеивали семена и пыльцу, непреднамеренно расширяя таким образом ареал распространения плодов.

Синезубая монашка

Это открытие было сделано при изучении зубного налета на зубах из челюсти монашки, жившей в конце XI – начале XII века и похороненной в одном из германских монастырей. В налете обнаружили многочисленные частицы ультрамарина, сверхдорогого синего пигмента.

"Мы задавались вопросом, каким образом женщина в столь ранний период, находясь в каком-то захолустном месте, вступила в контакт с этим невероятно дорогим веществом", - сказала археолог Кристина Уориннер из Гарвардского университета и Института истории человека общества Макса Планка.

Наиболее вероятно, по мнению ученых, что женщина была писцом и использовала пигмент для иллюстрации священных рукописей. Новый метод анализа может указать путь к выявлению более ранних средневековых женщин-писцов, которые остаются неузнанными, потому что они редко, если вообще когда-либо, подписывали свои работы.

Жертвоприношение детей

В Перу возле города Трухильо археологи обнаружили крупнейшее в истории захоронение детей, принесенных в жертву.

Некрополь включал в себя захоронения детей и лам: найдено уже 269 человек в возрасте от 4 до 14 лет, убитые в ходе трех массовых жертвоприношений начиная с середины XIII в. и заканчивая серединой XV в. и захороненные головами к морю, а также 466 лам.

Комната дома Нерона

Рабочие, которые ставили леса для реставраторов в Золотом доме Нерона в Риме, обнаружили трещину, которая вела в неизвестную комнату. В этом помещении оказались интересные фрески, на которых изображены мифологические животные. По одному из рисунков комната получила название – "Комната сфинксов".

Погребения и драконы

В Монголии археологи нашли два погребения хунну. Обе гробницы содержали роскошные погребальные принадлежности. В более крупной гробнице исследователи обнаружили деревянные шкатулки, в которых хранились серебряные кольца, нефритовые крючки для поясов и пара позолоченных серебряных драконов, которые, возможно, когда-то служили ручками сосуда. Меньшая гробница содержала останки человека, похороненного в запряженной лошадьми повозке, 15 лошадиных голов и 19 серебряных украшений сбруи, каждое из которых изображало божество единорога. Ученые также обнаружили в этом погребении часть украшенного нефритом меча, впервые найденного в гробницах хунну.


Клад и норманнское завоевание

Битва при Гастинсе в 1066 году дала начало норманнскому завоеванию Британии. В долине Чу на юго-западе Англии обнаружили тайник с более чем 2500 серебряными монетами. Находка подчеркивает политическую неопределенность тех лет.

Примерно половина монет (1236) отчеканены в Юго-Восточной Англии и несли на аверсе портрет короля Гарольда, несмотря на начавшееся вторжение, а 1310 монет с портретом Вильгельма отчеканены только после его коронации, что говорит о том, что именно коронация привела к повсеместному признанию притязаний Вильгельма на трон.

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