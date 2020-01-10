На Донбассе погиб 23-летний украинский боец: фото и фамилия героя

10 января на Донбассе, где в течение последних суток активизировались российские военные и их наемники , погиб 23-летний Николай Довженко.

Пр потерю сообщили на странице в Facebook 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

9 января в 23:00 противник начал обстреливать позиции украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.

Старший солдат Николай Довженко во время обстрела получил тяжелые ранения. Через несколько часов скончался в больнице. Какие именно травмы стали причиной гибели военного, когда и где с ним попрощаются пока неизвестно.

Как писал "Апостроф" ранее, на территорию оккупированной части Донбасса были переброшены мобильные группы снайперов, которых, по информации украинской разведки, готовили офицеры регулярной армии России.