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На Донбассе задержали боевика, причастного к катастрофе MH17: опубликованы фото

пятница, 10 января 2020, 14:16
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В четверг, 9 января, в зоне проведения ООС на Донбассе был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который подозревается в сотрудничестве с боевиками и мог быть причастен к катастрофе самолета MH-17.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Так, выявлено, что, находясь в составе одной из группировок боевиков, задержанный охранял место катастрофы сбитого самолета.

Также за денежное вознаграждение в 500-1500 рублей он передавал боевикам фрагменты сбитого борта и личные вещи погибших в ходе катастрофы пассажиров. Он признался, что видел на месте трагедии военных вооруженных сил России, которые контролировали действия боевиков.

Помимо этого, он выполнял задания на незаконных постах боевиков в городе Шахтерске и был свидетелем пыток и издевательств над людьми.

В качестве доказательства его вины у правоохранителей есть фото, где задержанный в военной форме стоит на фоне обломков самолета.

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В ЕРДР были внесены сведения о правонарушении по ч.2 ст.260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности", ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Генеральной прокуратуре приняли скандальное решение по делу о расследовании катастрофы самолета рейса МН17 на Донбассе в 2014 году, уволив прокуроров от Украины, которые входили в международную следственную группу.

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