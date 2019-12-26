В Украине приняли скандальное решение по расследователям катастрофы MH17: появилась реакция ГПУ

В Генеральной прокуратуре Украины приняли скандальное решение по делу о расследовании катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 на Донбассе в 2014 году, уволив прокуроров от Украины, которые входили в международную следственную группу.

Об этом заявила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"В марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в сбивании пассажирского самолета. А теперь самое интересное. Прокуроры, входившие в международную следственную группу, уволены. Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единый прокурор от Украины", - уточнила она.

По ее словам, эту информацию она получила от коллег из Нидерландов.

Ответ ГПУ на заявление Сарган не заставил себя ждать. В ведомстве опровергли увольнение прокуроров.

"В Международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - отмечается в заявлении на официальном сайте ГПУ.

Подробнее о причинах и последствиях дополнительного расследования по катастрофе МН17 читайте в материале "Апострофа": В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat.