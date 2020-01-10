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Снег и животные: в сети показали яркие фото из Чернобыльского заповедника

пятница, 10 января 2020, 18:41
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В сети показали фотографии из заповедника в Чернобыле, на которых видно лося и белохвостого орлана.

Об этом сообщат на Facebook-странице "Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник".

Как видно на снимках, жизнь дикой природы на территории заповедника кипит. Там бегают животные и летают хищные птицы.

В кадр попал лось, который с любопытством рассматривает фотографа. Также на фото запечатлели орлана, который сидит на ветке.

К тому же, несмотря на то, что на большей части Украине снега нет, в заповеднике он немного покрыл землю. Но 10 января, как и практически на всей территории страны, там моросит дождь.

Как сообщал "Апостроф", популярный стриминговый сервис Netflix в рамках документального спецпроекта Our Planet показал возрождение флоры и фауны в Чернобыльской зоне отчуждения.

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