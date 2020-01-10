В Киеве завелась парочка мошенников, придумавших слезливую историю: фото преступников

В Киеве двое мошенников придумали аферу, с помощью которой заработали в одном из жилых комплексов около 10 тысяч гривен за день.

Об этом рассказали на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Так, согласно схеме мошенников, женщина должна была попросить консьержа в здании позвонить ей, если придет человек с ее документами, которые она якобы потеряла. Она пообещала выдать вознаграждение человеку, который принесет ее документы.

"Пришла с улицы женщина и рассказала консьерже слезливую историю, мол набрали кредитов, муж-моряк уходит в рейс, кредиты оформлены на мужа, нужно вносить очередную плату, она якобы взяла документы мужа и отправилась гасить кредиты, но потеряла документы. Попросила, что если кто-то объявится с пропажей, то она готова выплатить вознаграждение $500, а то муж прибьет за утрату документов. Женщина оставила контактный телефон и прошлась по всем секциям ЖК", - написал автор.

Затем человек с документами действительно приходил, при этом утверждал, что спешит и вознаграждение ему необходимо срочно. Консьержи шли навстречу и одалживали малознакомой женщине. После этого она просто пропадала.

"Объявился мужчина, который якобы нашел документы. Консьержка бросилась звонить по номеру, но женщина сказала, что не дома, но берет такси и скоро примчится. Мужчина говорит, что времени у него нет - он работает курьером и документы женщина сможет забрать потом на почте. "Владелица документов" со слезами умоляет консьержа расплатиться с мужчиной. Консьержка пошла на встречу и выплатила вознаграждение (не $500, а сколько у нее было) в обмен на папку с документами… С такой легендой мужчина прошелся по всем секциям, сумма улова составила около 10 тысяч грн", - отметили на странице.

По словам автора публикации, женщина-мошенница была возрастом около 40 лет, в шапке со светлым бубоном, темном полушубке и джинсах, также носила очки, а пострижена была под каре. Ее сообщник был того же возраста, в темно-синей куртке, темной шапке и брюках, спортивных кроссовках со светлой подошвой. Перемещались они на синей Skoda Fabia универсал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине активизировались мошенники, которые выманивают с карточек украинцев деньги через SMS-сообщения о неожиданном "выигрыше".