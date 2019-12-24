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Украинцев накануне праздников начали атаковать карточные мошенники: как уберечься

вторник, 24 декабря 2019, 14:43
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В начале декабря активизировались мошенники, которые выманивают с карточек украинцев деньги через SMS-сообщения о неожиданном "выигрыше".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Афера начинается из неожиданного сообщения на телефон о зачислении на мобильный счет 259 000 грн. Чтобы получить эти деньги, аферисты предлагают позвонить по указанному номеру, где автоответчик записывает данные клиента: ФИО, дату рождения, точный адрес проживания. В скором времени аферисты перезванивают, чтобы узнать данные паспорта, его номер и код ИНН для того, чтобы выплатить "выигрыш".

В последующем мошенники воруют с помощью функции онлайн-замены SIM-карту и звонят от имени жертвы на горячую линию банка, получают доступ к онлайн-банкингу и делают с банковским счетом все, что угодно.

Журналисты издания предполагают, что "разводом" украинцев занимается некая компания под названием "7-Бажань". Она светилась в новостях еще в феврале 2019 года, когда жертвами аферистов стали жители Днепра. В тот раз пользователям разных мобильных сетей пришла SMS-рассылка с текстом: "Ваш статус "Переможець"! Ми готові вручити 259 000 грн! Тел (044) 503-33-35".

Заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко заметила, что чаще всего такие звонки идут с неподконтрольных Украине территорий "Л/ДНР". В связи с этим эксперт порекомендовала хитрый способ разоблачить мошенников.

"Учитывая, что большинство таких звонков поступают с оккупированных территорий, где есть сложности с использованием украинского языка, мы советовали людям говорить на украинском, и таким образом спугивать мошенников", – посоветовала Олеся Данильченко.

Как сообщал "Апостроф", раньше мошенники выдумали новую схему обмана с банковскими картами, которую они воплотили с "найденным" кошельком.

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