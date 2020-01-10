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Житель оккупированного Донбасса рассказал, какие там получают зарплаты

пятница, 10 января 2020, 17:28
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Заработки на оккупированной части Донецкой и Луганской области в среднем в 2-3 раза ниже, чем на подконтрольной правительству территории Украины.

Об этом сообщили местные жители в комментарии для российского TJournal.

Так, при текущем курсе в 39 копеек за рубль, зарплаты в оккупированном боевиками городе Алчевск составляют от 6 до 20 тысяч рублей – от 2 до 7 тысяч гривен.

В частности, работник завода в зависимости от специальности и должности на Алчевском металлургическом комбинате получает от 12 тысяч рублей до 20 тысяч.

Охранник и продавщица в алчевском магазине получают 7-8 тысяч рублей за 15 дней работы в месяц.

Повар в оккупированном городе получает около 400 рублей (137 гривен) за одну смену, бариста – в среднем за 15 дней получает 7500 рублей (2580 гривен) плюс чаевые.

Учителя и таксисты получают одинаково – примерно по 8-10 тысяч рублей в месяц, в зависимости от выслуги лет у педагогов и загруженности у перевозчиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе на КПВВ в Горловке умерла пенсионерка, которая была ярой поклонницей боевиков. Она ехала на подконтрольную правительству территорию за пенсией.

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