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Боевики ДНР-ЛНР понесли большие потери в январе

суббота, 11 января 2020, 12:48
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В январе, за первые десять дней месяца, в результате ответов на провокационные обстрелы боевиков на Донбассе, были ликвидированы 12 боевиков, еще 21 член незаконных формирований получил ранения.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

В ООС прояснили позицию относительно потерь у противника в период перемирия и разведения сил на отдельных участках линии соприкосновения.

"В случае угрозы жизни и здоровью, захват территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - указали в пресс-службе.

Также указывается, что 1 единица боевой техники противника вышла из строя в результате ответного удара украинских военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе обстрелов со стороны боевиков на Донбассе один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

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