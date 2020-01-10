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ВСУ понесли новые потери при мощных обстрелах боевиков

пятница, 10 января 2020, 07:58
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9 января в ходе обстрелов со стороны боевиков на Донбассе один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

10 января такие данные опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Всего за сутки враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – отмечают силовики.

С начала новых суток, 10 января, в зоне боевых действий зафиксирован один обстрел.

Напомним, что на территорию оккупированной части Донбасса были переброшены мобильные группы снайперов, которых, согласно информации украинской разведки, готовили офицеры регулярной армии России.

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