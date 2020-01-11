Российский актер Ефремов спел песню про нацгвардяшку Путина: опубликовано видео

Российский актер Михаил Ефремов спел веселую песню про воина Нацгвардии президента РФ Владимира Путина.

Ролик с мероприятия разместили в интернете.

Актер выступил перед публикой с такой песней:

Я был когда-то странный,

Жил в городишке сраном,

Ходил на танцы пьяный,

А кто сейчас не пьет?

Теперь я – Нацгвардяшка,

И каждая какашка

Меня при встрече

Очень больно бьет.

Я повидал немало

Через своё забрало,

Из-под забрала виден,

Ужасно страшный вид:

Из проходящих граждан

Стаканчиком бумажным

Меня ударить

Каждый норовит.

Живу я в ожидании

Физических страданий,

Я дома в Мухосранске

Так сильно не страдал.

Меня любой как здрасьте

Ухватит за запястье

За то, что я ему

По морде дал.

Под чёрные забрала

Укрыв свои мордашки,

Любой из нас немало

Либерасни забрал.

Мы с Золотовым Витей,

И зря не говорите,

Он самый лучший

В мире генерал!

Одеты нацгвардяшки

Как ниндзя-черепашки,

Ещё на космонавта

Похож из нас любой.

А тот, кто рушит скрепы

На денежки Госдепа –

Предатель, и к то-

Му же, голубой!

Я лично это видел:

Наш враг, подобно гниде,

Готов меня обидеть

И вывихнуть плечо,

Поэтому герои

Всегда гуляют строем

И строй наш любят

Очень горячо.

Я был когда-то странным,

И мозгом деревянным

Подобно Буратине

Едва соображал,

Теперь я – Нацгвардяшка,

И мне Устинов Пашка

Своим зловредным

Видом угрожал.

Напомним, ранее российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) в честь столетия Октябрьской революции написал сатирическую песню, которую исполнил актер Михаил Ефремов.

Видео с мероприятия опубликовали в сети.

Как сообщал "Апостроф", российский актер Михаил Ефремов прочитал новое стихотворение российского поэта Андрея Орлова (псевдоним Орлуша) под названием "Откровения Матильда".