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В Киев прибыл борт с ранеными на Донбассе бойцами: фото и видео

суббота, 11 января 2020, 10:06
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В киевский госпиталь из Харькова прибыл борт с ранеными бойцами Донбасса.

Об этом сообщает общественный деятель и волонтер Наталья Юсупова на своей Facebook-странице.

По ее словам, все украинские воины с пулевыми и осколочными ранениями. Некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии, их сразу везут в реанимацию.

Юсупова подчеркнула, что 10 января боевики убили 23-летнего воина и ранены четверо. Сдать кровь можно в центре крови в самом госпитале, понедельник-четверг с 09-12 часов.

"Наши потребности не меняются, это спортивные костюмы, куртки на выписку, тапки, футболки, принадлежности для бритья, салфетки, из пищи: колбаса, сыр, соки, йогурты, фрукты, для перекуса. Из лекарств нам всегда нужны "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах, салфетки под раны, полотенца. Все это мы покупаем, если заканчивается", - написала она.

Также Наталья указала карты для помощи: 4627 0551 5012 8394 "ПриватБанк" и 5358 3853 2000 2464 "Монобанк", Юсупова Наталья.

Как сообщал "Апостроф", 10 января на Донбассе, где в течение последних суток активизировались российские военные и их наемники, погиб 23-летний Николай Довженко.

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