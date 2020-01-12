Насколько отличаются цены на продукты в Украине и ЕС: опубликованы фото

В соседней с Украиной Чехии стоимость некоторых продуктов в супермаркетах почти в два раза меньше, чем в украинских магазинах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Херсон типичный".

По просьбе издания, один из украинских заробитчан, который находится в Чехии, сделал несколько снимков с ценами на продукты в местном супермаркете, чтобы сравнить их с ценами в украинских магазинах. Результаты вызвали огромное удивление: некоторые продукты в чешском магазине оказались почти два раза дешевле.

Сравнивать стоимость продуктов довольно просто, поскольку по курсу НБУ 1 чешская крона сейчас стоит 1,05 гривен. Поэтому для простоты расчетов можно считать цены в пропорции 1:1.

В частности, бананы в Чехии стоят 16,90 крон, в Украине - 26,90 гривен. Сыр моцарелла: в Чехии -15,90, в Украине - 32,90.Сыр Гауда за 1 кг: Чехия 126. Украина 209

Как сообщал "Апостроф", несмотря на укрепление гривны, стоимость новогоднего стола в Украине увеличилась в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом.