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Освобожденный из плена Асеев рассказал о схваченной боевиками ДНР украинской патриотке: видео

воскресенье, 12 января 2020, 11:32
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Неизвестная украинская патриотка, которая переписывалась с находившимся в плену боевиков ДНР украинским журналистом Станиславом Асеевым, была схвачена и до сих пор содержится под стражей.

Об этом он сообщил в интервью проекту "Донбасс. Реалии", опубликованом на YuoTube-канале Радио Свобода.

По словам журналиста, который два с половиной года находился в плену боевиков ДНР, с ним переписывалась под псевдонимом в сети неизвестная ему женщина-патриотка.


"После моего ареста она прислала сообщение, что не будет выходить на связь, потому что погиб ее кум в ДТП. Через 5 минут они знали, кто она такая. До сих пор этот человек находится в плену", - заявил Станислав Асеев.

Как сообщал "Апостроф", накануне Нового года прошел большой обмен пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, речь о котором шла в ходе переговоров "нормандской четверки" в Париже.

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